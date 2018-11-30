Almanya'da her yer güvenlik bariyeri ile sarılıyor

Almanya'da Noel'in gelmesine bir aya kala pazarlar ve panayırlar kuruluyor, ülke genelinde adeta bir şenlik havası oluşuyor. Ancak son birkaç yıldır bu durum şenlikten çok bir tedirginlik havasında. Bunun sebebi ise geçtiğimiz yıllarda yaşanan terör saldırıları.

Almanya'da geçtiğimiz haftalarda başlayan terör saldırılarına karşı bariyerli önlem, ülke genelinde yayılım sağlamaya devam ediyor.

BARİYERLERLİ ÖNLEM

Geçtiğimiz yıllarda özellikle araç ve kamyonlarla Noel pazarlarına yönelik saldırılar gerçekleştiren DEAŞ'a karşı oluşan korku iklimi Almanya'da bu yıl da sürüyor. Berlin merkezli olarak başlatılan sokakların bariyerlerle kaplama süreci diğer kentlere de yayıldı.

Bariyerli önlemlerle birlikte otomatik silahlı polisler ve donanımlı askerler caddelerde devriye gezmeye başladı.

KORKUYA KARŞI NOEL TEMASI

Özellikle beton blokların soğuk ve tedirgin edici halini örtmek isteyen Almanya'da, bu yıl bu hava dağıtılmak istendi. Noel temasına uygun kaplama yöntemleriyle örtülen bariyerler, Noel çarşılarının ve pazarlarının çevresini kapladı.

Kent meydanlarında kalabalık alanların çevresini örten bu bariyerler bu yıl çam ağacı, hediye paketi ve kırmızı kutular şeklinde tasarlandı.

BERLİN'E BARİYER DUVARLAR

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Noel pazarlarının çevresi beton bariyerlerle örüldü. 2016 yılında yapılan saldırılarda, 12 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra her yıl üst düzey önlemler alan Alman güvenlik birimleri, bu yıl da emniyet önlemlerini artırdı.

Özellikle, kent merkezinin etrafına, beton bloklarla koruma duvarı oluşturan polisler, çelik rampaları da açarak olası eylemlere karşı teyakkuza geçti. Özellikle, Noel pazarının çevresinde güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkartan hükümet, oluşabilecek saldırılara karşı tetikte bekliyor.