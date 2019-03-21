Almanya'da iktidardaki partilerin Türkiye taslağı

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için hazırladığı ortak programda, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıktı.

TASLAK PROGRAM HAZIRLADILAR

Gelecek pazartesi günü iki partinin yönetim kurulları tarafından onaylanması beklenen taslak programda, Türkiye'nin tam üyeliğine prensipte karşı çıkıldığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra gelecek beş yıl içinde AB’ye, yeni üye alınmaması gerektiği belirtildi.

"GÜÇLÜ VE KENDİNDEN EMİN BİR AVRUPA"

21 sayfalık program taslağında CDU ve CSU'nun, "güçlü ve kendinden emin bir Avrupa" için mücadele edeceği ve AB'ye yönelik popülist ve milliyetçi tehditlere karşı koymak için çaba göstereceği ifade edildi.

TÜRKİYE KARŞITI ADAY

Alman DW'nin haberine göre CDU ve CSU, mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde liste başı aday olarak da Manfred Weber'i gösterdi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Manfred Weber, mayıs ayında yapılacak seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilmesi halinde Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini sonlandıracağını söylemişti.