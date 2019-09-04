Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk kökenli bir asker, sokakta 2 kişi tarafından tekmeli saldırıya uğradı.

ARKADAN SALDIRIP KAÇTILAR

Polis sözcüsü Martin Halweg, saldırganların Türk kökenli askere Alman üniformasını giymeye izninin olmadığını söylediğini bildirdi.

Türk kökenli askere arkadan saldıran 2 kişi olay yerinden kaçarken "Bu üniformayı sadece Almanlar giyer" diye bağırdılar.

"ALMAN" KOMEDYENDEN GÜNEY AFRİKALI DANSÇIYA HAKARET

Bir başka ırkçılık mağduru ise Güney Afrikalı ünlü dansçı Motsi Mabuse oldu. Faisal Kawusi isimli Alman komedyen, stand-up gösterisinde Güney Afrikalıları maymuna benzetti. Almanya’da yaşayan ve Strictly Come Dancing programında jüriliğe başlayan Güney Afrika kökenli Mabuse, ırkçılığın günden güne yoğunlaştığını ve şimdilerde en kötüsünün yaşandığını söyledi.

EYALET SEÇİMLERİNDE IRKÇILARIN YÜKSELİŞİ

Almanya'nın doğu eyaletlerinden Saksonya ve Brandenburg’da yapılan eyalet seçimlerinde ana akım partiler güç kaybederken aşırı sağcı AfD her iki eyalette de oy oranını önemli ölçüde artırdı.

Aşırı sağcıların siyasetteki yükselişi, ırkçı saldırıları da artırıyor.