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Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı

Gurbetçilerin düğün törenleri, Almanları şaşırtmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 12:27..
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Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı

Almanya'da yaşayan Türkler, özellikle düğün gibi törenlerde oldukça dikkat çekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir kız alma alayı görüntüleri de bu cinsten.

İZMİR MARŞI VE MEŞALELERLE GİTTİLER

Görüntülerde; erkek tarafı İzmir Marşı, meşale ve Türk bayrağı eşliğinde kız evine doğru ilerliyor. Almanlar ise bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıp korktuklarını, Türklerin Almanya'yı ele geçirmeye çalıştığını belirten yorumlarda bulundular.

KIZ ALMA ALAYI NEDİR

Türkiye'de Anadolu'da ve Trakya'da köylerde doğup şehirlerde de yaşatılan bu gelenekte; erkek tarafı, davul-zurna eşliğinde kız evine giderek gelini, evden dualarla çıkartır. Gelin ve damat, kız evinin önünde oynadıktan sonra düğün veya nikahın yapılacağı yere geçer.

Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı VİDEO

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