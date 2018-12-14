Almanya’da kiliselerin vergi geliri 12.6 milyar euro

Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkede Katolik ve Protestan kiliselerin üyelerinden topladıkları "Kilise vergisi" gelirleri bu yıl 12.6 milyar euro oldu.

45 MİLYON ÜYE VAR

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre, ülkede 45 milyon kişinin kiliselere üyeliği bulunuyor. Katolik kiliselerinin üye sayısı 23.5 milyonu bulurken, 21.5 milyon kişi de Protestan kiliselerine üye. Vergi ödeyen kiliseye üye sayısı, 2004 yılında 51.6 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

IW’nın çalışmasında, ülkede kilise gelirlerinin artmasının, istihdamın ve gelir seviyelerinin artmasıyla orantılı olduğu vurgulandı.

MALİYE KİLİSELERE VERİYOR

Almanya’da kilise vergisi, maliye aracılığıyla devlet tarafından toplanıp kiliselere veriliyor. Katolik kilisesi üyeleri ortalama 291 euro vergi öderken, Protestan kilisesi üyeleri ortalama 278 euro vergi ödüyor. Ülkede Katolik kilisesinin 9 bin 370, Protestan kilisesinin 8 bin 800 çocuk bakım merkezi mevcut.