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Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseld

Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, Çin'deki ölümleri aştı.

AA |
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Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseld

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayınlanan verilere göre, Almanya’da ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 3 bin 495’e yükseldi.

Ülkede koronavirüse enfekte olan vaka sayısı ise 2 bin 138 artarak, 132 bin 210'a ulaştı.

Çin'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342 olarak açıklandı.

Almanya'da koronavirüs teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 68 bin 100 oldu.

Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 3 bin 495'e yükseld

EN FAZLA ÖLÜ SAYISI BAVYERA'DA

Ülkede 34 bin 812 vaka ve 991 ölü sayısıyla Bavyera, koronavirüsten en fazla etkilenen eyalet oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 200'ye yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, "Şimdi siyasetin ve kavganın zamanı değil. Trump kavga etmek istiyorsa o ben olmayacağım" dedi.
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