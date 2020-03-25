Almanya’da koronavirüs hırsızlarına karşı önlemler

Lojistik merkezde depolanan tıbbı malzemelerin çalınmasının ardından Köln’de korona virüse karşı tıbbi malzemelerin bulunduğu lojistik deposunun yeri sır gibi saklanıyor.

"KLİNİKLERDEN 50 BİN SOLUNUM CİHAZI ÇALINDI"

Köln Şehir Müdürü Stephan Keller, "Bunu dramatize etmek istemiyorum. Ama bütün şehrin bu malzemenin nerede depolandığını bilmemesine dikkat ediyoruz. Son zamanlarda Köln kliniklerinden 50 bin solunum cihazı çalındı. Bunu önlemek için yapıyoruz" dedi.

DEZENFEKTAN MALZEMELERİ DE ÇALINIYOR

Öte yandan Köln şehrinde dezenfektan gibi çok zor bulunan malzemeleri temin edebilmek ve gerektiğinde dağıtabilmek için lojistik merkezi kurulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Münster şehrinde de hastane deposundan dezenfektan maddesi çalan bir kişi yakalanarak tutuklanmıştı.