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Almanya'da koronavirüs önlemleri kademeli gevşetiliyor

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

AA |
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Almanya'da koronavirüs önlemleri kademeli gevşetiliyor

Başbakan Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemleri değerlendirdi.

Almanya'da koronavirüs önlemleri kademeli gevşetiliyor

Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında alınan kararları açıklayan Merkel, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyan halka teşekkür etti.

Almanya'da koronavirüs önlemleri kademeli gevşetiliyor

OKULLAR 4 MAYIS'TAN SONRA AÇILIYOR

Merkel, Kovid-19 önlemlerinin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını ancak bazı mağazaların 20 Nisan ve okulların 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağını belirtti.

Okullar, hayvanat bahçeleri, kütüphaneler ve müzelerin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli bir şekilde açılabileceğini söyleyen Merkel, halkın maske kullanmasının zorunlu hale getirilmediğini ancak toplu taşıma araçlarında ve alışverişlerde maske takılmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Almanya'da koronavirüs önlemleri kademeli gevşetiliyor

Kreşlerin ve okulların açılmasında çok dikkatli ve adım adım ilerlenmesi gerektiğini kaydeden Merkel, ''İlk olarak son sınıflarda bulunan ve sınava girme zorunluluğu olan öğrenciler için okullar açılacak.'' dedi.

Almanya'da koronavirüs önlemleri kademeli gevşetiliyor

20 NİSAN'DA MAĞAZALAR VE BERBERLER

Merkel, 20 Nisan'dan itibaren 800 metrekareye kadar olan mağazalar ile berberlerin açılabileceğini ancak sıkı hijyen kurallarına uyma şartı olduğunu ifade etti.

Aşı bulunana kadar koronavirüs ile yaşanılacağını dile getiren Merkel, virüse karşı mücadele konusunda gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 30 Nisan'da eyalet başbakanlarıyla tekrar görüşeceğini belirtti.

Almanya'da koronavirüs önlemleri kademeli gevşetiliyor

ALMANYA, BUNDAN SONRA NELER YAPACAK

Toplantıda ayrıca otomobil galerileri, kitapçılar ve bisiklet mağazalarının da metrekareye bakılmaksızın açılabileceği kararlaştırıldı.

Toplantıda, 22 Mart’ta alınan ikiden fazla kişinin bir araya gelme yasağı ve en az 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu ise 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Almanya'da koronavirüs önlemleri kademeli gevşetiliyor

Restoranlar, oteller ve kafeler kapalı kalmaya devam edecek.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde “büyük etkinlikler” 31 Ağustos’a kadar yasak olacak.

Kilise, cami ve sinagog gibi ibadet yerlerinde topluca ibadet yasağı devam edecek.

Huzurevleri ve engellilere ait bakımevlerinde özel önlemler alınacak.

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