taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1646
Euro
6.8484
Altın
1602.65
Borsa
110102.76
Gram Altın
317.413
Bitcoin
54525.18

Almanya'da koronavirüs paniği markette rafları boşalttı

Avrupa'da ölümlere neden olan koronavirüs salgını, Almanya'da bir markette izdihama yol açtı. Market rafları, panik nedeniyle kısa sürede boşaltıldı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 16:32..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, binlerce kişinin ölümüne sebep oldu.

Salgın Avrupa'yı etkisi altına alırken, kıta halkı endişe içinde yaşıyor.

ALMANYA'DA MARKETLERDE İZDİHAM

İşte o görüntülerden biri Almanya'da kayda geçti. Koronavirüs'ün hızla yayılmaya başladığı ülkede halk, marketlere akın etti.

Virüse yakalanmaktan endişe duyan Alman vatandaşları, yiyecek stoku yaptı. Marketlerdeki raflar, kısa sürede boşaltıldı.

Bir market önünde oluşan kuyruk, korkunun boyutunu gözler önüne serdi.

Almanya'da koronavirüs paniği markette rafları boşalttı VİDEO

Almanya'da koronavirüs paniği markette rafları boşalttı

Almanya'da koronavirüs paniği markette rafları boşalttı

Almanya'da koronavirüs paniği markette rafları boşalttı

İlginizi Çekebilir
Sebastian Kurz: Türkiye'ye boyun eğmemeliyiz
Türk düşmanlığı ile bilen Sebastian Kurz, AB'nin Türkiye'ye boyun eğmesi durumunda birliğin tarih olacağını söyledi
Ekvador'da yıldırım düşme anı
Ekvador'da büyük bir gürültüyle düşen yıldırım, saniye saniye kaydedildi.
Gazprom'dan Bulgaristan'a doğalgaz indirimi
Bulgaristan’a doğalgaz temininde tekel konumundaki Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu ülkeye sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiği bildirildi.
Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı: 2 uçak vuruldu
Darbeci Hafter'e bağlı güçlerin, Mitiga Havalimanı'na roketli saldırısında iki yolcu uçağı isabet aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
444
Esad'ın bir uçağı daha düşürüldü
Esad'ın bir uçağı daha düşürüldü
353
İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı
İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı
229
HİSAR, ilk siftahı Bahar Kalkanı'nda yapacak
HİSAR, ilk siftahı Bahar Kalkanı'nda yapacak
209
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
888
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
161
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
498
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir