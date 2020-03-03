Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs, binlerce kişinin ölümüne sebep oldu.

Salgın Avrupa'yı etkisi altına alırken, kıta halkı endişe içinde yaşıyor.

ALMANYA'DA MARKETLERDE İZDİHAM

İşte o görüntülerden biri Almanya'da kayda geçti. Koronavirüs'ün hızla yayılmaya başladığı ülkede halk, marketlere akın etti.

Virüse yakalanmaktan endişe duyan Alman vatandaşları, yiyecek stoku yaptı. Marketlerdeki raflar, kısa sürede boşaltıldı.

Bir market önünde oluşan kuyruk, korkunun boyutunu gözler önüne serdi.

Almanya'da koronavirüs paniği markette rafları boşalttı VİDEO