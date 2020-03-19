Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 11 bin oldu

Almanya'yı da etkisi altına alan korona, her geçen gün daha da fazla can almaya devam ediyor.

Ülkenin en önemli tıbbi araştırmalar merkezi olan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, vatandaşları virüs tehlikesine karşı korunma talimatlarına çok sıkı biçimde uymaya çağırmıştı.

"TEDBİRLERE UYULMAZSA HASTA SAYISI 10 MİLYONA ULAŞABİLİR"

"Biz daha bu salgının başındayız." diyen bilim adamı, "Virüsün etkisi, daha çok haftalar ve aylar sürebilir. 2 yıl da sürebilir, halkın büyük çoğunluğu bu salgını atlatıncaya kadar. Eğer talimat ve tedbirlere uyulmazsa, 2 veya 3 ay içinde hasta sayısı 10 milyona çıkar." şeklinde konuşmuştu.

VAKA SAYISI 11 BİN OLDU

Ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 800 arttı ve toplam vaka sayısı 11 bine çıktı.

Almanya, Güney Kore ve Fransa'yı geride bırakarak Çin, İtalya, İran ve İspanya'nın ardından beşinci sıraya yükseldi.