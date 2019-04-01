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Almanya’da küçük uçak düştü: 3 ölü

Erzhausen kenti yakınlarında bir küçük uçağın düşmesi sonucu, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 01.04.2019 - 01:22..
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Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uçağın Egelsbach Havaalanı'nın yakınında bir tarlaya düştüğü ve tamamen yandığı ifade edildi fakat düşme nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

CESETLERİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

İlk belirlemelere göre uçakta pilotun yanı sıra 2 kişinin cesetlerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, uçakta iki Rus vatandaşının bulunduğu yönünde bilgi aldıkları, ancak cesetlerin kimliğinin belirlemesinin birkaç gün alabileceği kaydedildi.

RUS İŞ KADINI NATALİJA FİLİJOVA'DA UÇAKTAYDI

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Epic E 100 tipi uçağın Fransa’dan kalktığı belirtildi.

S7” hava yolu şirketininin açıklamasına dayandırılan haberde, kazada hayatını kaybedenler arasında şirket sahiplerinden 55 yaşındaki Rus iş kadını Natalija Filjova’nın da bulunduğu aktarıldı.

 





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