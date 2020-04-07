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Almanya’da maske eksikliğini Türk terziler gideriyor

Almanya'da yaşayan Türkler, koronavirüs salgınına karşı maske sıkıntısının yaşandığı ülkede üretim için kolları sıvadı.

AA |
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Almanya’da maske eksikliğini Türk terziler gideriyor

Alman hükümeti tarafından koronavirüs salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasında maske takılması önerisi yer almasa da uzmanlar, maske kullanılmasını tavsiye ediyor.

Ülkede hem eczanelerde hem de marketlerde maske bulunamıyor. Alman hükümeti ise sağlık personeline maske temin etmek için değişik ülkelerle temasa geçerken, getirilecek maskelerin de vatandaşlara dağıtılması öngörülmüyor.

TÜRK TERZİLER MASKE YAPIYOR

Vatandaşlar ise eczane ve marketlerde tıbbi maske bulamadığı için terzilerden kumaş maske temin ederek eksikliklerini gideriyor. Berlin’de Spandau ilçesinde terzilik yapan Talat Kıran, dünyayı saran koronavirüsten dolayı insanların önlem amaçlı kullanmak için maske bulamadıklarından endişe duyduklarını belirtti.

Almanya’da vatandaşın maske eksikliğini Türk terziler gideriyor VİDEO

Almanya’da maske eksikliğini Türk terziler gideriyor

KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN FARKLI RENKLER

Kıran, müşterilerden maske talebinin artması üzerine üretime geçtiklerini kaydetti. Maskeyi pamuklu kumaştan büzgülü bir şekilde diktiklerini ifade eden Kıran, "Bu kumaşları tedarik ederken kadınlar ve erkekler için farklı renklerde seçiyoruz. Çocuklar için de futbol amblemli yapıyoruz. Müşterilerimiz rağbet gösteriyor. Talepler iyi." dedi.

BERLİN'DE MASKE SIKINTISI

Wilmersdorf semtinde ağabeyi Ahmet Pamuk ile terzi dükkanını işleten Cengiz Pamuk da müşterilerden aldıkları yoğun talep üzerine maske dikmeye başladıklarını belirterek, “Berlin’de yaşanan maske sıkıntısından dolayı 4 hafta önce maske üretimine başladık.” ifadesini kullandı.

TEKRAR KULLANILABİLİR

Pamuk, maskeler için kullanılan kumaşın hijyen standartlarına uygun olmasına dikkat ettiklerini aktararak, “Maskeleri, 90 derecede yıkanıp tekrar kullanılabilecek türden kumaşlardan yapıyoruz." diye konuştu.

Maskeleri hem erkek hem de kadınların kullanacağı şekilde diktiklerini, çocukların maskelerinin ise küçük boyutta olduğunu anlatan Pamuk, “Genelde herkes yaptığımız maskelerden memnun." değerlendirmesinde bulundu.

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