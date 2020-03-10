Almanya'da Mavi Kart'a ilgi arttı

ABD'nin Yeşil Kart uygulamasının bir benzeri olan "Mavi Kart", AB vatandaşı olmayanlara AB ülkelerinde çalışma olanağı sunuyor.

Buna göre Mavi Kart almak isteyen bir kişinin Almanya'da tanınan bir üniversite diplomasına sahip olması ve yıllık maaşı en az 50 bin euro olan bir iş imkanının bulunması gerekiyor.

Kalifiye personel açığının büyük olduğu bazı meslek gruplarında yıllık gelirin 40 bin euro olması ise yeterli sayılıyor.

GÖÇMENLER İLGİ GÖSTERİYOR

Almanya'da Mavi Kart uygulamasına göçmenlerin ilgisi giderek artıyor. Mavi Kart uygulamasına ilginin artmasına rağmen, bu talep Almanya'nın kalifiye eleman açığını karşılamaktan hala çok uzak görünüyor.

1 MİLYON 400 BİN ELEMAN AÇIĞI

DW Türkçe'nin haberine göre; Almanya’da 2019 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 400 bin eleman açığı bulunuyor. Mavi Kart ile Almanya’ya gelmeleri istenen nitelikli iş gücüne acilen ihtiyaç var.

Almanya'da Mavi Kart sahibi olan en büyük grubu ise Hindistan vatandaşları oluşturuyor. Sıralamada Hintleri, Çin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Suriye vatandaşları takip ediyor.