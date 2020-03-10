taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1534
Euro
6.996
Altın
1658.98
Borsa
103524.02
Gram Altın
327.992
Bitcoin
49335.59

Almanya'da Mavi Kart'a ilgi arttı

AB'nin ikamet ve istihdam düzenlemesi "Mavi Kart" yaklaşık 8 yıldır yürürlükte olmasına rağmen Almanya'nın kalifiye eleman açığını karşılamıyor.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

ABD'nin Yeşil Kart uygulamasının bir benzeri olan "Mavi Kart", AB vatandaşı olmayanlara AB ülkelerinde çalışma olanağı sunuyor.

Buna göre Mavi Kart almak isteyen bir kişinin Almanya'da tanınan bir üniversite diplomasına sahip olması ve yıllık maaşı en az 50 bin euro olan bir iş imkanının bulunması gerekiyor.

Kalifiye personel açığının büyük olduğu bazı meslek gruplarında yıllık gelirin 40 bin euro olması ise yeterli sayılıyor.

GÖÇMENLER İLGİ GÖSTERİYOR

Almanya'da Mavi Kart uygulamasına göçmenlerin ilgisi giderek artıyor. Mavi Kart uygulamasına ilginin artmasına rağmen, bu talep Almanya'nın kalifiye eleman açığını karşılamaktan hala çok uzak görünüyor.

Almanya'da Mavi Kart'a ilgi arttı

1 MİLYON 400 BİN ELEMAN AÇIĞI

DW Türkçe'nin haberine göre; Almanya’da 2019 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 400 bin eleman açığı bulunuyor. Mavi Kart ile Almanya’ya gelmeleri istenen nitelikli iş gücüne acilen ihtiyaç var.

Almanya'da Mavi Kart sahibi olan en büyük grubu ise Hindistan vatandaşları oluşturuyor. Sıralamada Hintleri, Çin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Suriye vatandaşları takip ediyor.

İlginizi Çekebilir
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için 'tokalaşmayın' uyarısını yaptıktan hemen sonra Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü'nün elini sıkınca uyarıldı.
İsveçli papaz İslam'ı seçti
İsveç'in Jönköping kentinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki Leif Skjetne, Müslüman olduğunu duyurdu.
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüsün yayılmasını önlemek için 14 kentin karantinaya alındığını açıklamasından birkaç gün sonra, bu kararın ülke çapında uygulanacağını duyurdu.
Fransa Kültür Bakanı koronavirüse yakalandı
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, koronavirüse yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
İtalya'da ülke genelinde karantina kararı
133
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
35
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
174
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
Hollanda Başbakanı, 'tokalaşmayın' deyip el sıkıştı
34
Koronavirüs ABD ordusuna da sıçradı
Koronavirüs ABD ordusuna da sıçradı
49
FETÖ evinde kadın pedine saklanmış not çıktı
FETÖ evinde kadın pedine saklanmış not çıktı
35
FETÖ dosyası boğaz manzaralı köşkle karartıldı
FETÖ dosyası boğaz manzaralı köşkle karartıldı
41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir