Almanya’da mülteci kampında isyan: 3 gözaltı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde Stephansposching ilçesinde bulunan bir mülteci kampında isyan çıktı.
Olay yerine intikal eden polis, mültecilere müdahalede bulunarak asayişi sağladı. Polis, 3 Nijerya uyruklu mültecinin gözaltına alındığını açıkladı.
5 POLİS YARALANDI
Olaya müdahale eden 5 polis de yaralandı. İsyan sırasında çok sayıda mültecinin de yaralandığı öğrenildi.
Olayın arından 6 mülteci hakkında inceleme başlatılırken, isyan eden bazı mülteciler farklı kamplara nakledildi. Polis, suçlu bulunan mültecilerin geldikleri ülkelere iade edileceğini duyurdu.