2,013 kez izlendi

Kendini iş yerine kapatıp yakmak istedi

1,426 kez izlendi

3,057 kez izlendi

Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar

3,194 kez izlendi

10,082 kez izlendi

2,361 kez izlendi

1,462 kez izlendi

1 Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu Etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

2 Tünel girişinde kaza: 6 yaralı Bayram için memleketlerine giden ailenin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

3 Almanya’da mülteci kampında isyan: 3 gözaltı Ülkede bir mülteci kampında isyan eden 30 kadar mülteciye polis müdahale etti, 3 mülteci gözaltına alındı.

4 Bayram tatili yolunda kaza bilançosu: 12 ölü 83 yaralı Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde yaşanan kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 83 kişi hastanelere kaldırıldı.

5 Şenol Güneş milli maçları değerlendirdi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında önce Özbekistan maçından sonra da Fransa ile oynayacağımız resmi mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

6 MSB'den teröristlerin inleri paylaşımı Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK’lı teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyor. MSB sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaştı.