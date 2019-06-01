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Almanya’da mülteci kampında isyan: 3 gözaltı

Ülkede bir mülteci kampında isyan eden 30 kadar mülteciye polis müdahale etti, 3 mülteci gözaltına alındı.

İHA | 01.06.2019 - 19:58..
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Almanya’nın Bavyera eyaletinde Stephansposching ilçesinde bulunan bir mülteci kampında isyan çıktı.

Olay yerine intikal eden polis, mültecilere müdahalede bulunarak asayişi sağladı. Polis, 3 Nijerya uyruklu mültecinin gözaltına alındığını açıkladı.

5 POLİS YARALANDI

Olaya müdahale eden 5 polis de yaralandı. İsyan sırasında çok sayıda mültecinin de yaralandığı öğrenildi.

Olayın arından 6 mülteci hakkında inceleme başlatılırken, isyan eden bazı mülteciler farklı kamplara nakledildi. Polis, suçlu bulunan mültecilerin geldikleri ülkelere iade edileceğini duyurdu.

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