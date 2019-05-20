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Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Galatasaray'ın 22'inci şampiyonluğu, Türkiye'deki kadar Almanya'da bulunan gurbetçi taraftarları da mutlu etti. Alman polisinden, taraftarlara kutlamalar konusunda tedbirli olunması tweet'i atıldı.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 00:35..
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Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çözüldü. Ev sahibi sarı kırmızılı ekip aldığı 2-1'lik galibiyet ile 22. şampiyonluğuna ulaşırken, taraftarları da sokaklara döktü.

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Tüm Türkiye'de taraftarlar büyük bir coşku ile şampiyonluk kutlamaları yaparken bu kutlamalar, Almanya'da da düzenlendi.

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

POLİSLERDEN UYARI

Almanya'nın Münih kentinde, şampiyonluk sonrasında kutlamalara çıkan Galatasaray taraftarlarına, Münih polisinden uyarı geldi. Münih polisi, sosyal medya hesapları üzerinden Galatasaray taraftarlarına seslenirken, meşale yakılmaması konusunda uyardı.

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Münih Polisi, Twitter hesabı üzerinden ''Sevgili Galatasaray Taraftarları. Şampiyonlugunuzu tebrik ederiz. Kutlamak istediğinizi anlıyoruz, ama yinede trafik kuralları geçerlidir. Dikatli olun ve kesinlikle meşale yakmaktan uzak durun. Bu durumda şaka anlamıyoruz.'' yazısını, hem Türkçe hem de Almanca paylaştı..

Almanya'da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı VİDEO

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Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

Almanya'da Münih polisinden Galatasaray taraftarına uyarı

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