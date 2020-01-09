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Almanya'da Müslüman mezarlarına saldırı

Müslümanlara yönelik saldırılarla gündeme gelen Almanya'da, bu sefer Müslüman mezarlarına saldırıda bulunuldu.

AA | 09.01.2020 - 15:22..
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim beldesindeki bir mezarlıkta, Müslümanlara ait mezarların tahrip edildiği bildirildi.

Northeim polisinin yaptığı açıklamaya göre, belediyeye ait mezarlıkta yer alan 13 Müslüman'a ait mezar, saldırı sonucu zarar gördü.

Almanya'da Müslüman mezarlarına saldırı

Bazı mezar taşlarını devirip kıran saldırgan ya da saldırganlar, mezar süslemelerini ve bitkileri parçalayıp Müslümanların isimlerinin yazılı olduğu taşları kırarak mezarlara zarar verdi.

Almanya'da Müslüman mezarlarına saldırı

2018'DE DE AYNI ŞEYİ YAPTILAR

Mezarlığı ziyaret eden birinin durumu fark edip polise bildirmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Mezarlıkta hasar tespit çalışması yapılıyor.

Almanya'da Müslüman mezarlarına saldırı

Aynı mezarlıktaki Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına kırmızı sprey boyayla gamalı haç çizilmişti.

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