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Almanya’da Müslümanlara tehdit mektubu

Ülkedeki ırkçılık faaliyetlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

İHA | 08.06.2019 - 08:54..
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Almanya’nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı küçük İstanbul olarak da adlandırılan Keup Sokağı ve çevresindeki posta kutularına Neonazi sembolleri barındıran tehdit mektupları atıldı.

"MÜSLÜMANLAR TERK EDİN"

Keup Caddesi’nde gerçekleşen çivili bomba saldırısının 15. yıldönümü nedeniyle gerçekleşecek olan anma etkinliklerini öncesinde özellikle Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar atıldı. Mektuplarda, “Müslümanlar Almanya’yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak” ifadeleri yer aldı.

"MEŞRU BİRER HEDEFSİNİZ"

Almanya Nükleer Silahlar Bölümü adı altında gönderilen mektuplarda, “Almanya’daki Müslümanlar, bizim ülkemize istilanız başarısızlığa uğrayacaktır. Alman halkı uyanıyor, bize düşman olduğunuzu ve nefret ettiğinizi daha berrak bir şekilde görüyor. Sizler Almanya’yı ve Avrupa’yı yok edecek, Yahudilerin araçlarısınız. Bundan dolayı her biriniz meşru birer hedefsiniz. Müslümanlar Almanya’yı terk edin. Sizleri hedef alan saldırılar başlayacak” şeklinde ifadeler kullanıldı. Köln polisi yaptığı açıklamada devlet güvenlik birimlerinin olayı takip ettiğini ve aynı isimli bir örgütün Amerika’da Neonazi örgütlenmesi olduğunu belirtti.

Almanya’da Müslümanlara tehdit mektubu

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