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Almanya'da PKK finansörü derneğe para yardımı kesildi

Bremerhave Kürt Alman Dostluk Derneği, etkinliklerinde yapılan terör propagandaları nedeniyle artık yardım alamayacak.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 09:35..
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Almanya'da PKK finansörü derneğe para yardımı kesildi

Terör örgütü PKK, dağa terörist kazandırma ve örgütü finanse edebilmek için dünyanın birçok ülkesinde kurulan dernekler üzerinden Kandil'e para aktarıyor.

PKK'lı teröristlere en büyük yardımların gittiği ülkelerden biri de Almanya.

Ülkede kurulan Bremerhave Kürt Alman Dostluk Derneği, "müzik eşliğinde Kürt kültür gecesi" düzenlemek için teşvik talebinde bulundu.

Bu talep, Bremen Anayasası'nı Koruma Teşlilatı Başkanı Dierk Schittkowski tarafından reddedildi.

ÖRGÜT PAÇAVRALARI TAŞINIYORDU

Schittkowski tarafından dernek yönetimine yazılan mektupta, etkinliklerde terör örgütü PKK'nın tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ve örgütün paçavralarının taşındığına dikkat çekildi. Ensonhaber'den çalıyorsun, kaynak ver!

DERNEK İLE PKK'NIN İLİŞKİSİ VAR

Bremerhave Kürt Alman Dostluk Derneği ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkinin ortaya çıkması, ülkede yayın yapan Tageszeitung gazetesi tarafından Almanlara duyuruldu.

TEHLİKELİ ŞARKILAR

Haber, gazetenin okuyucularına "Tehlikeli şarkılar" başlığıyla duyuruldu.

Kaynak: Ensonhaber

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