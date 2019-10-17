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Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşları tarafından sırtından bıçaklandı.

AA | 17.10.2019 - 05:33..
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Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, Türk vatandaşlarının karşıt gösteri amacıyla açtığı Türk bayrağını görünce adeta çılgına döndüler.

Almanya'da PKK'lılar, Türk vatandaşlarını bıçakladı

4 KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Terör örgütü yandaşlarının saldırısında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ağır yaralı 50 yaşındaki kişinin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis sözcüsü, akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade etse de görüntüler her şeyi açıklıyor.

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

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