taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9661
Euro
6.6964
Altın
1284.03
Borsa
95415.57
Gram Altın
246.342

Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

Almanya'nın Dortmund kentinde kurulan "Festi Ramazan" çadırlarına gamalı haç çizildi.

AA | 30.04.2019 - 22:41..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Almanya'nın Dortmund kentinde ramazan ayı süresince gerçekleştirilecek "Festi Ramazan" etkinliği için kurulan çadırlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Nazilerin sembolü olan gamalı haç işareti çizildi.

RAMAZAN ÇADIRLARINA SALDIRI

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek festivalin organizatörü Ergün Özkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gece üst üste saldırıya uğradıklarını söyledi. Özkara ilk gece su tanklarının patlatıldığını, çadırların dışkı sürülerek kirletildiğini ifade etti.

Özkara, "Festi Ramazan çadırlarımızı kurmaya başladıktan iki gün sonra gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce su tanklarımız patlatıldı. Stantların içine dışkı sürmüşler, temizledik. Ertesi gün alana geldiğimizde çadırlara Nazi sembolleri çizdiklerini gördük. Ayrıca stantların içine girip çevreye çektiğimiz sac telleri yıkmışlar. 5-6 tane çadırın üzerine gamalı haç çizmişler." dedi.

Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı saldırı

ÇADIRLARA GÜVENLİK TEDBİRİ

Ergün Özkara, haber verdikleri polisin olay yerinde inceleme yaptığını, daha sonra Dortmund Belediyesiyle birlikte gerekli tedbirleri alarak konuyla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.

Bu saldırının festivallerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını belirten Özkara, "Türk Alman toplumunun birlik ve beraberliğine gölge düşürmek isteyen aşırı zihniyetli insanların yaptığı bir olay diye tahmin ediyoruz. Şu an her şey kontrol altında bir sıkıntı yok. Yer müsaadelerini aldık, alanı kurduk ve açılış gününü bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Borussia Dortmund takımının maç yaptığı Signal Iduna Park Stadyumu'na 700 metre mesafedeki Remydamm'a kurulan festival alanı, ramazan boyunca her gün 18.00 - 24.00 saatlerinde açık olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

673
Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

198
Aracına erik atan çocuğu döven şahsa ev hapsi

Aracına erik atan çocuğu döven şahsa ev hapsi

537
Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

235
Şeyma Subaşı ile MHP'li Hüseyin Sözlü davalık oldu

Şeyma Subaşı ile MHP'li Hüseyin Sözlü davalık oldu

182
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

89
Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela'da darbe girişimi

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir