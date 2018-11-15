Almanya'da raylara düşen kişiyi kurtaran Türk genci öldü

Yerel basındaki haberlere göre, salı akşamı yaşanan olayda Frankfurt'ta laborantlığa yönelik meslek eğitimi gören Mustafa Sözen evine gitmek üzere Ostendstrasse tren istasyonuna geldi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Tren beklediği sırada bir kişinin rayların üzerine düştüğünü gören Sözen ve orada bulunan 44 yaşındaki bir Hindistanlı raylara atlayarak düşen kişiyi kurtardı.

Polis, kurtarma esnasında istasyona giren trenden kaçamayan Mustafa Sözen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, Hindistanlının ise raylara düşen kişinin arkadaşı olduğu ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

KURTARDIĞI KİŞİ 2,6 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Türk gencinin kurtardığı kişinin ise sarhoş olduğu ve kanında 2,6 promil alkol bulunduğu, kazadan da yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Polis durakta güvenlik kamerası bulunmadığını bildirdi.

"MELEK GİBİ BİR ÇOCUKTU"

Mustafa Sözen'in babası Ejder Sözen, oğlunun yardım etmek isterken canını hiçe saydığını söyledi.

Melek gibi bir oğlu olduğunu belirten Ejder Sözen, evlat acısı yaşamaktan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Ejder Sözen, olaydan sonra polisin tutumunu eleştirerek, "Polis bize oğlumuzun cesaret denemesi yapmış olabileceğini söyledi. Bunu neye dayanarak söylüyorlar. Benim oğlum laborant olmak istiyordu. Melek gibi bir çocuktu.'' ifadelerini kullandı.

Baba Sözen, oğlunun cenazesini memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.