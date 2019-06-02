taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Almanya'da SPD Genel Başkanından istifa

Parti genel başkanı Andrea Nahles, parti içinde yeterli destek göremediğini belirterek, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 02.06.2019 - 13:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Almanya’da cumartesi günü yayınlanan bir kamuoyu yoklamasında, SPD’ye destek tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemişti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Nahles, “Parti içinden gelen geri dönüşler, görevlerimi yerine getirmek için gerekli desteğe artık sahip olmadığını gösterdi” açıklaması yaptı.

ALMAN PARTİ BAŞKANI İSTİFA EDİYOR

Alman siyasetçi SPD Genel Başkanlığı görevinden yarın, Parlamento Grup Başkanlığı görevinden ise salı günü istifa edeceğini duyurdu.

Almanya'da SPD Genel Başkanından istifa

PARTİYE DESTEK YOK

SPD’ye desteğin çok düşük görüldüğü ankette, Yeşiller de Başbakan Angela Merkel’in partisini geride bırakarak Almanya’da en popüler parti olmuştu.

Nahles’in Hıristiyan Demokratlar ile koalisyonu sürdürme kararı, Sosyal Demokratlar’ın sol kanadı tarafından eleştiriliyordu.

Almanya'da SPD Genel Başkanından istifa

"ADAY OLACAK MISINIZ" SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Bu bağlamda salı günü Nahles’in liderliği için oylama yapılacaktı. Eski SPD lideri Martin Schulz, Alman ‘Welt am Sonntag’ gazetesine verdiği mülakatta, salı günkü oylamada Nahles’e karşı yarışmayacağını ifade etti. Ancak Schulz, sonrasında parti liderliğine aday olmayacağına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

613
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

56
Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

Andy Ruiz, Joshua'yı nakavt etti

73
Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

Iğdır'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

96
İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul için yağış uyarısı

16
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

66
Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

Bakan Varank'ın sahur davetinde Binali Yıldırım sürprizi

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir