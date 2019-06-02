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Almanya'da SPD'den ilk açıklama: Durum ciddi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Malu Dreyer, partinin durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

AA | 02.06.2019 - 17:00..
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Malu Dreyer, partisinin durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Nahles'in, mücadeleci biri olarak görevlerinden istifa etme kararını kolay almadığını belirten Dreyer, Nahles'in destek bulamadığı için bu adımı attığını, karardan dolayı üzüldüğünü ancak karara saygı duyduğunu ifade etti.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

"Seçmenlere ve üyelere SPD olarak bizim için durumun çok ciddi olduğunu, ancak partinin yönetimsiz olmadığını söylemek istiyorum." diyen Dreyer, partinin 6 genel başkan yardımcısının istişarede bulunarak bundan sonra nasıl devam edileceğine ilişkin yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında öneriler sunacağını aktardı.

Dreyer, parti üyelerine bir arada kalma ve dayanışma içinde olma çağrısında bulundu. Almanya'da hükümetin ortağı SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles bugün, gelecek iki gün içinde her iki görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Nahles'in bu kararı, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD arasındaki koalisyon hükümetini nasıl etkileyeceği henüz belli değil. SPD üyelerinin bir bölümü başta Nahles olmak üzere SPD yönetimini CDU/CSU ile koalisyona girmesinden dolayı eleştiriyor.

Almanya'da SPD'den ilk açıklama: Durum ciddi

SÖZLEŞMEYE SADIK KALACAKLAR

Nahles'in istifa ederek koalisyon hükümetinin geleceğini tehlikeye attığı görüşü hakim. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkan Yardımcısı ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Nahles'in istifasından sonra SPD'nin hükümette güvenilir partner olmasını beklediğini belirterek, CDU olarak sözleşmelere sadık kalacaklarını kaydetti.

SPD, 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 2014'e göre yüzde 11,4 oy kaybı yaşayarak yüzde 15,8'le büyük hezimet yaşamıştı. Aynı gün gerçekleşen Bremen Eyalet Meclisi seçiminde de yüzde 24,94 oy alan SPD, eyalet seçimlerini 73 yıl sonra ilk kez CDU'nun arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

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