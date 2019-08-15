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Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Almanya'da 2019'un ilk yarısında aşırı sağcıların işledikleri suçlardan dolayı AB'de tedirginlik meydana geldi.

AA | 15.08.2019 - 07:06..
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Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Almanya'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi.

Berlin hükümetinin bir soru önergisine verdiği yanıta göre bu ülkede aşırı sağcılar bir önceki yılın aynı dönemine oranla 900 suç daha fazla işledi.

Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Hükümetin açıklamasında güvenlik birimlerinin aşırı sağcıların işlediği suçlarla ilgili bin 625 soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Öte yandan, 2 Haziran'da Neo-Nazi Stephan E. tarafından işlenen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin, hükümetin cevabındaki istatistikte "aşırı sağcı suç" olarak yer almadığı dikkat çekti.

Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

AB: ENDİŞELİYİZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, tüm üye ülkeler adına yaptığı yazılı açıklamada Almanya'da son zamanlarda yaşanan suç oranlarının artış göstermesi ve Hitler ruhunun yeniden hortlamaya başlayıp tüm Avrupa'ya yayılma tehlikesi olduğundan endişeli olduklarını belirtti.

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