Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Almanya'da aşırı sağcılar 2019'un ilk yarısında 8 bin 605 suç işledi.

Berlin hükümetinin bir soru önergisine verdiği yanıta göre bu ülkede aşırı sağcılar bir önceki yılın aynı dönemine oranla 900 suç daha fazla işledi.

Hükümetin açıklamasında güvenlik birimlerinin aşırı sağcıların işlediği suçlarla ilgili bin 625 soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Öte yandan, 2 Haziran'da Neo-Nazi Stephan E. tarafından işlenen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin, hükümetin cevabındaki istatistikte "aşırı sağcı suç" olarak yer almadığı dikkat çekti.

AB: ENDİŞELİYİZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, tüm üye ülkeler adına yaptığı yazılı açıklamada Almanya'da son zamanlarda yaşanan suç oranlarının artış göstermesi ve Hitler ruhunun yeniden hortlamaya başlayıp tüm Avrupa'ya yayılma tehlikesi olduğundan endişeli olduklarını belirtti.