Almanya'da Suriyelileri Türkiye'ye göndermeyelim teklifi

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin durumu Almanya'nın gündemine taşındı.
Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yapılan anlaşmaya uymadığını savunarak Avrupa Birliği ülkelerinin mültecileri Türkiye'ye iade etmemesi gerektiğini savundu.
AVRUPA'DA KALSINLAR...
Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklama yapan Akbulut, mültecilerin Avrupa ülkelerinde kalmasının daha iyi olacağını belirtti.
AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ANLAŞMA
Bilindiği üzere Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan "Geri Kabul Anlaşması" kapsamında Türkiye üzerinden Avrupa'ya kaçak yollarla giren mülteciler geri gönderiliyor.