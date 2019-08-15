Almanya'da Suriyelileri Türkiye'ye göndermeyelim teklifi

1 Fransa'da 900 hektarlık ormanlık alan yandı Fransa'nın Carcassonne şehrinde çıkan yangında en az 900 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangın henüz söndürülemezken, 500 kadar itfaiye çalışanı çalışmalarını sürdürüyor.

2 Myanmar’da askeri okula saldırı: 15 ölü Myanmar’da bir askeri akademiye ve bazı hükümet tesislerine yönelik saldırılarda 1’i sivil, en az 15 kişi hayatını kaybetti.

3 İznik'te yaban mersininin kilogramı 30 lira 4 yıl önce üretimine başlanan yaban mersini, kilogramı 30 liradan satılıyor.

4 Esad rejimi bin 900'den fazla Suriyeliyi alıkoydu Suriye İnsan Hakları Ağının yayınladığı rapora göre, Suriye'ye geri dönen 15 sivilin tutukluyken işkence edilerek öldürüldüğü belirtildi.

5 Denizlispor Başkanı kavgaya karıştı Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Ali Çetin ve 2 oğlu, Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık restoranında çıkan kavgaya karışıp gözaltına alındı. Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı.

6 Sinop'ta gezi teknesi yan yatarak karaya oturdu Karaya oturan gezi teknesinde personel ve yolcular, bölgedeki küçük teknelerle tahliye edildi.