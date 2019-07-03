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Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

Suriyeli mülteciler hafta sonunu havuzda eğlenerek geçirmek istedi, Almanlar rahatsız olunca kompleks kapatıldı.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 12:41..
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Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Almanya'ya yerleşen yaklaşık 1 milyon mülteci var.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriyeli mültecileri ülkeye kabul edip birçoğuna maaş bağlaması nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Düsseldorf'da ortaya çıkan görüntüler, Merkel'e yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

ALMANLAR POLİS ÇAĞIRDI

Suriyeli mülteciler gruplar halinde bir havuza giderek serinlemek istedi.

Komplekse giden Almanlar ise durumdan rahatsız oldu ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin gelmesinin ardından kompleks hafta sonu boyunca kapatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Suriyeli mültecilerin havuza taklalar atarak atladığı görüntüler, amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor VİDEO

Almanya'da Suriyelilerin havuz keyfi tartışılıyor

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