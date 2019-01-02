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Almanya’da sürücü, aracıyla yabancıların arasına daldı

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir kişi aracıyla yayaların arasına daldı. Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA | 02.01.2019 - 00:07..
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Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Bottrop kentinde yılbaşı gecesi 50 yaşındaki bir sürücü aracını yılbaşını kutlayan yabancı kökenli insanların bulunduğu kalabalığın üzerine sürdü.

5 KİŞİ YARALANDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, yeni yıla dakikalar kala yaşanan olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen saldırganın gözaltına alındığı ifade edildi.

Eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre, saldırgan 4 farklı noktada aracını yayaların üzerine sürdü.

Almanya’da sürücü, aracıyla yabancıların arasına daldı

YABANCI KARŞITI ÇIKTI

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, saldırganın yabancı karşıtı olduğuna işaret etti. Öte yandan, yerel basın da saldırganın ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

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