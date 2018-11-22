Avrupa'da Noel'in yaklaşmasıyla terör paniği yine baş gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa'nın farklı yerlerinde, kamyon ve tırla gerçekleştirilen saldırılarda Noel pazarlarının hedef alınması, güvenlik güçlerini önlem almaya itti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de caddelere güvenlik bariyerleri kuruldu, otomatik silahlı polisler devriye gezmeye başladı.
Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem VİDEO
BERLİN'E BARİYER DUVARLAR
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Noel pazarlarının çevresi beton bariyerlerle örüldü. 2016 yılında yapılan saldırılarda, 12 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra her yıl üst düzey önlemler alan Alman güvenlik birimleri, bu yıl da emniyet önlemlerini artırdı.
Özellikle, kent merkezinin etrafına, beton bloklarla koruma duvarı oluşturan polisler, çelik rampaları da açarak olası eylemlere karşı teyakkuza geçti. Özellikle, Noel pazarının çevresinde güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkartan hükümet, oluşabilecek saldırılara karşı tetikte bekliyor.