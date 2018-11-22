taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.285
Euro
6.0411
Altın
1227.54
Borsa
92577.85
Gram Altın
208.722

Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem

Avrupa'da yaklaşan Noel ve pazarlarının kurulması, terör paniğini de beraberinde getirdi. Almanya'da kamyon saldırılarına karşı başkente bariyerler kuruldu, silahlı polisler devriyeye başladı.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 16:39..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem

Avrupa'da Noel'in yaklaşmasıyla terör paniği yine baş gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda, Avrupa'nın farklı yerlerinde, kamyon ve tırla gerçekleştirilen saldırılarda Noel pazarlarının hedef alınması, güvenlik güçlerini önlem almaya itti.

Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem

Almanya'nın başkenti Berlin'de caddelere güvenlik bariyerleri kuruldu, otomatik silahlı polisler devriye gezmeye başladı.

Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem VİDEO

Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem

BERLİN'E BARİYER DUVARLAR

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Noel pazarlarının çevresi beton bariyerlerle örüldü. 2016 yılında yapılan saldırılarda, 12 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra her yıl üst düzey önlemler alan Alman güvenlik birimleri, bu yıl da emniyet önlemlerini artırdı.

Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem

Özellikle, kent merkezinin etrafına, beton bloklarla koruma duvarı oluşturan polisler, çelik rampaları da açarak olası eylemlere karşı teyakkuza geçti. Özellikle, Noel pazarının çevresinde güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkartan hükümet, oluşabilecek saldırılara karşı tetikte bekliyor.

Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem

Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

232
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

156
Muharrem İnce'nin adaylık şartı

Muharrem İnce'nin adaylık şartı

139
Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

898
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

66
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

122
Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

Abdullah Ayaz Suriyelilerle ilgili güvence verdi

462
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir