Almanya'da terör eylemlerine karşı önlem

1 Çarkıfelek meyvesi nedir Egzotik bir meyve olarak bilinen Çarkıfelek meyvesinin, birçok yararı vardır.

2 10 milyonluk ikramiye Çerkezköy’e çıktı Sayısal Loto’nun 21 Kasım 2018 tarihli çekilişinde 10 milyonluk büyük ikramiye, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden bir talihliye isabet etti.

3 Antalya'da tatilciler yazdan kalma günlerin tadını çıkarıyor Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya’nın Alanya ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. İlçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi ve güneş keyfi yaptı.

4 Motorine 13 kuruş indirim Motorine 13 kuruş indirim yapıldı. İndirim bu geceden itibaren geçerli olacak.

5 Sivas'taki 10 bin kişilik öğrenci yurdu KYK'ya devredildi Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olduğu belirtilen 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devredildiği bildirildi.

6 Fomo nedir Sosyal medya ile hayatımıza giren bir çeşit fobi olan FOMO, birşeyleri kaçırma rahatsızlığına verilen isimdir.