Almanya'da terör yandaşları yürüyüş yaptı

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Sloven liderin Türkiye ve Ukrayna açıklamasına tepki

Slovenyalı 28 akademisyen ve aydın, Cumhurbaşkanı Pahor'un "Türkiye ile Ukrayna'ya AB üyeliğinden ziyade özel bir statü verilmesi" yönündeki ifadelerine tepki göstererek, Pahor'u istifaya davet etti.