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Almanya'da terör yandaşları yürüyüş yaptı

Köln kentinde yasa dışı yürüyüşe polisin müdahale etmemesi tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 21:17..
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Almanya'da terör yandaşları yürüyüş yaptı

Almanya'nın Köln kentinde YPG/PKK yandaşları eylem yaptı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile terör örgütü paçavralarını açan gruba Alman polisinden herhangi bir müdahale gelmedi.

ÖNLEM ALINDI

Almanya'da kanunlar YPG/PKK paçavralarıyla terör örgütü propagandası yapılmasına izin vermiyor. Ancak polis terör yandaşlarının rahat yürümesi için önlem aldı.

PKK yandaşları Alman polisi eşliğinde yürüdü VİDEO

DAHA ÖNCE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın ocak ayında yine teör örgütü yandaşlarının bir gösterisinde Alman polisi, ülkede yasaklı posterlerin indirilmemesi durumunda yürüyüşe izin vermeyeceği konusunda anons yaparak uyarıda bulunmuştu.

Almanya'da terör yandaşları yürüyüş yaptı

Almanya'da terör yandaşları yürüyüş yaptı

Almanya'da terör yandaşları yürüyüş yaptı

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