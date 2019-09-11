Almanya'da terör yandaşları yürüyüş yaptı

Almanya'nın Köln kentinde YPG/PKK yandaşları eylem yaptı.
Terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile terör örgütü paçavralarını açan gruba Alman polisinden herhangi bir müdahale gelmedi.
ÖNLEM ALINDI
Almanya'da kanunlar YPG/PKK paçavralarıyla terör örgütü propagandası yapılmasına izin vermiyor. Ancak polis terör yandaşlarının rahat yürümesi için önlem aldı.
PKK yandaşları Alman polisi eşliğinde yürüdü VİDEO
DAHA ÖNCE İZİN VERİLMEMİŞTİ
Geçtiğimiz yılın ocak ayında yine teör örgütü yandaşlarının bir gösterisinde Alman polisi, ülkede yasaklı posterlerin indirilmemesi durumunda yürüyüşe izin vermeyeceği konusunda anons yaparak uyarıda bulunmuştu.