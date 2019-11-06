Almanya'da Türk lokantasına ırkçı saldırı

Almanya'nın Frankfurt şehrinde Murat Bayrak isimli Türk tarafından işletilen lokantaya gece saatlerinde bir grup ırkçı Alman tarafından saldırı düzenlendi.

Enkheimer Kebap evi adlı iletmede maddi hasar meydana geldi.

MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Frankfurt'ta, Enkheim yerleşim yerinde faaliyet gösteren "Enkheimer Kebap evi" isimli Türk kökenli lokanta iki ayrı ırkçı saldırıya uğradı. Gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen saldırının ardından 13 bin euroluk maddi hasar meydana geldi.

Gecenin geç saatlerinde Neo Naziler tarafından camlarının kıran Türk lokantasının saldırıya uğramasına Enkheim'da ikamet eden bazı Almanlar tepki gösterirken, işletme sahibi polisin yeterli önlem almadığını belirtti.

''POLİS ŞÜPHELİLERİ TAKİBE ALMADI''

İşletme sahibi Murat Bayrak 6 yıldır lokanta işletmeciliği yaptığını ve bu zamana kadar defalarca sözlü saldırıya maruz kaldığını ve son iki ayda iki fiziki saldırısı uğradığını ifade ederek, "Saldırıdan sonra bölgemizde faaliyette bulunan Alman sivil toplum örgütleri tarafından bizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini bildirdi. İki ay önce yapılan saldırıdan sonra polis dışarıyı gösteren kameraları söktürdü. Şüphelendiğimiz şahısları takibe bile almadı. Önlem almadılar ve bu vurdumduymazlık ırkçıları cesaretlendiriyor" dedi. Bayrak ayrıca polisin tutumunun da kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.