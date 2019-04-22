Almanya'da üç Türk genci hayatını kaybetti

Almanya'nın Marl kentinde yaşları 19 ila 21 arasında değişen Melih Pekmezci, Can Demir ve Sefer Baş isimli gençler meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

HELİKOPTER GELDİ ANCAK İNİŞ YAPMADI

Kazanın ardından olay yerine kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. araç içerisinde sıkışan gençler kaza kırım ekibi tarafından çıkarıldı.

Öte yandan bölgeye helikopterin de yardım amaçlı geldiği ancak gençlerin ölümünün kesinleşmesinin ardından iniş yapmadan döndüğü belirtildi.

POLİS ARACIN SÜRATLİ OLMASINDAN ŞÜPHELENİYOR

Marl polisinden yapılan açıklamada otomobilin virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki direğe çarptığı, 3 gencin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirtildi. Polis, aracın aşırı süratli olmasından şüphelendiklerini duyurdu.

CENAZELERİN ZONGULDAK'A GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Hayatını kaybeden gençlerin cenazelerinin savcılık soruşturmasının ardından memleketleri Zonguldak’a gönderilmesi bekleniyor.