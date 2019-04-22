taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8321
Euro
6.5562
Altın
1278.54
Borsa
96861.42
Gram Altın
239.486

Almanya'da üç Türk genci hayatını kaybetti

Yaşları 19 ile 21 arasında değişen gençlerin aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kaza yaptığı belirlenirken, savcılık incelemesinin ardından cenazelerin memleketleri Zonguldak'a gönderileceği bildirildi.

DHA | 22.04.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

odkm

Almanya'nın Marl kentinde yaşları 19 ila 21 arasında değişen Melih Pekmezci, Can Demir ve Sefer Baş isimli gençler meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

HELİKOPTER GELDİ ANCAK İNİŞ YAPMADI

Kazanın ardından olay yerine kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. araç içerisinde sıkışan gençler kaza kırım ekibi tarafından çıkarıldı.

Öte yandan bölgeye helikopterin de yardım amaçlı geldiği ancak gençlerin ölümünün kesinleşmesinin ardından iniş yapmadan döndüğü belirtildi.

POLİS ARACIN SÜRATLİ OLMASINDAN ŞÜPHELENİYOR

Marl polisinden yapılan açıklamada otomobilin virajda kontrolden çıkarak kaldırımdaki direğe çarptığı, 3 gencin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirtildi. Polis, aracın aşırı süratli olmasından şüphelendiklerini duyurdu.

CENAZELERİN ZONGULDAK'A GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Hayatını kaybeden gençlerin cenazelerinin savcılık soruşturmasının ardından memleketleri Zonguldak’a gönderilmesi bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

87
FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

34
Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

13
Erzurumlular cağ kebabına doydu

Erzurumlular cağ kebabına doydu

10
AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

36
Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

4
Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir