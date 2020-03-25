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Almanya'da yasaklara uymayanlara para cezası kesiliyor

Almanya'da koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen yasaklara uymayanlara verilecek para cezaları belli oldu.

İHA | 25.03.2020 - 08:51..
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti, koronavirüsün yayılmasına karşı getirilen yasaklara uymayanlara çeşitli para cezaları vermeyi kararlaştırdı.

PİKNİK CEZASI 250 EURO

Aynı evde yaşamayan ikiden fazla kişinin açık alanlarda bir araya gelmesi durumunda her birine 200 euro ceza kesilecek. Halka açık alanlarda piknik yapmanın cezası ise 250 euro olarak belirlenirken, hastanede hasta ziyareti yapıldığı taktirde 800 euro ceza kesileceği kaydedildi.

Restoran veya yiyecek satan bir iş yerinden aldığı yiyeceği o işletmenin 50 metre yakınında yemenin cezası ise 200 euro olarak belirlendi.

Almanya'da yasaklara uymayanlara para cezası kesiliyor

İŞLETMELERE DE CEZA KESİLECEK

Bar, disko ve fitness salonlarının kapatılmasına rağmen karara uymayan işletmecilere 5 bin euro, restoranını kurallara uygun olmayacak şekilde işletenlere ise 4 bin euro para cezası verilecek. Yasağa rağmen spor müsabakası organize edenlere ise bin euro ceza verilmesinin karar verildi.

Ayrıca, söz konusu yasaklara uymayarak aynı suçu tekrar işleyen kişilere ise 25 bin euroya kadar para cezası kesilebileceği bildirildi.

Almanya'da yasaklara uymayanlara para cezası kesiliyor

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul ise yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar, vatandaşlarımızın sağlığını bilerek tehlikeye atan insanları cezalandırmaya ve onları vazgeçirmeye yöneliktir." dedi.

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