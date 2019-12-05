Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Nilüfer T'nin (20) annesi Maide T, kızının 12 Kasım'dan bu yana eve gelmediğini ve terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması tarafından kendilerinden koparıldığını söyledi.

"KIZIMI KANDIRDILAR, ULAŞAMIYORUZ"

Maide T, ''Kızım Nilüfer, terör örgütü yandaşlarınca kandırıldı. Kızıma ulaşamıyoruz. Kızımı onların elinden kurtarmak için mücadeleme devam edeceğim." dedi.

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"FOLKLOR GRUBUNA GİRDİ, BÖYLE OLDU"

Üzüntülü anne, her şeyin kızının bir folklor grubuna katılmak istemesiyle başladığına dikkat çekerek, "Kızım 3 yıl önce halk oyunları grubuna katılmak istediğini söyledi. O dönem ben de sosyal aktivite olması açısından izin verdim ancak oraya başladıktan sonra kızım siyasi konuşmalar yapmaya başladı. Bu konuşmalar daha da artınca folklore gitmesine izin vermedim, zorla bıraktırdım." diye konuştu.

"YA KIZINI İKNA EDERSİN, YA DA KIZIN SENİ" DEDİLER

Kızının gittiği derneğin adının "Nevenda Kurdistaniyen Li Berline" olduğunu ve burdakiler tarafından kandırıldığını kaydeden Maide T, şöyle devam etti:

"Ben derneğe gidip kızımı istedim. 'Benim kızım sizde, kızımı bana verin' dedim. Oradaki bir kadın bana kızımı soruşturacağını ve dönüş yapacağını söyledi. Bana telefonda 'tamam dersem bizde demektir' dedi. Ertesi gün arayıp 'tamam' dedi. Bana, kızımın gençlik örgütü tarafından götürüldüğünü ancak yerini bilmediğini söyledi. Bana, 'ya sen kızını ikna edersin ya da kızın seni ikna eder' dedi. Ben de kesinlikle kabul etmediğimi, kızımı istediğimi söyledim. Bu, örgüte karşı bir mücadeledir. Bunlar kızımı her yere götürebilir. Ben Fransa ya da Belçika'daki ideolojik kamplarına götürmüş olmalarından endişe ediyorum."

"KIZIMIN ÖNÜNE ÖRNEK KOYUP, MEKTUP YAZDIRMIŞLAR"

Maide T, derneğe gittiğinde kızı tarafından yazılmış bir mektubun kendisine verildiğini dile getirerek, "Kızımın Türkçesi zayıf, bu mektubu yazması çok zor. Yazı kızımın yazısı ancak ona yazdırılmış olduğunu anladım. Belli ki kızımın önüne örnek mektup koymuşlar. Mektupta ne alakaysa siyasi söylemler mevcut. Kızım bana neden siyasi mesajlar içeren mektup yazsın ki?'' ifadelerini kullandı.

ALMAN POLİSİ, "REŞİT OLDUĞUNDAN BİR ŞEY YAPAMAYIZ" DEDİ

Durumu polise de bildiren Maide T, kızı reşit olduğu için polisin "bir şey yapamayız, terör örgütüne katılırsa araştırabiliriz" dediğini aktardı.

Maide T, kızını terör örgütü yandaşlarının elinden kurtarmak için mücadelesini sürdüreceğinin altını çizerek, yetkililerden yardım istedi.

"DİYARBAKIR ANNELERİ GİBİ EYLEM YAPACAĞIM"

Kızından asla vazgeçmeyeceğini ve mücadelesini sürdüreceğini söyleyen anne Maide T., şunları söyledi:

“Ben kızımdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Hiçbir zaman çocuğumdan vazgeçmem. Onlar benim çocuğumdan vazgeçmek zorundalar. Zaten benim çocuğumun psikolojisi de iyi değil. Benim çocuğum aynı zamanda astım hastası, benim çocuğumdan onlar vazgeçmek zorunda. Vazgeçmediği takdirde ben aksiyonlarıma devam edeceğim. Gerekirse diğer annelerle kontağa geçerek Diyarbakır’da olduğu gibi, ben de derneğin önünde eylemler yapacağım. Benim kızım ya gelecek, ya gelecek. Ben başka hiçbir şey tanımıyorum. Çünkü benim çocuğum, kafası, beyni yıkandı, kandırılarak götürdü. Benim çocuğumun gideceği, hiçbir şeyi yoktu. Evden gidecek olan çocuk evin anahtarını alıp götürmez, gidecek olan çocuk normal palto değil de kışlık palto giyer gider. Yanına giysisini alır götürür. Benim çocuğum okula gider gibi gitti. Onu mutlaka galeyana getirdiler, alıp götürdüler. Ben kabul etmiyorum. Benim çocuğum kesinlikle gelecek. Gelmediği takdirde, dediğim gibi elimden ne geliyorsa ama ne geliyorsa hiç esirgemeyeceğim. Yapacağım. Siz benim çocuğumu benden koparıyorsanız, ben de sizden çok şey koparacağım. Bunu sakın unutmayın."