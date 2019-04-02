Almanya'da yere sakız atana 100 euro ceza

Ülkede çevre kirliliği ile mücadelede cezaları arttırma kararı alındı.

Yere çöp atmanın ceza ücretleri ise dudak uçuklatıyor.

SİVİL POLİS YERE SAKIZ ATANI GÖRMESİN

Almanya'nın Mannheim şehrinde çevrenin daha temiz olması için para cezaları arttırıldı. Sokakların ve çevrenin temiz kalabilmesi için uygulanacak yeni cezaların yanı sıra üniformasız sivil görevlilerin de görev yapacağı açıklandı.





YERE SAKIZ ATANIN CEZASI 100 EUR0

Nisan ayı itibariyle yere sigara izmariti ve kağıt mendil atanlara kesilen ceza 20 euro'dan 75 euro'ya yükseltildi. Yere sakız atmanın cezası ise 100 ila 200 euro'ya yükseltildi.

İzmarit atmanın bedeli ise 75 euro'ya yükseltildi.



