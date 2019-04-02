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Almanya'da yere sakız atana 100 euro ceza

Almanya'nın Mannheim kentinde şehri kirletenlere yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Yere sigara izmariti ve kağıt mendil atmanın cezası 75, sakız atmanın cezası ise 100 euro'ya yükseldi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 09:57..
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Ülkede çevre kirliliği ile mücadelede cezaları arttırma kararı alındı.

Yere çöp atmanın ceza ücretleri ise dudak uçuklatıyor.

SİVİL POLİS YERE SAKIZ ATANI GÖRMESİN

Almanya'nın Mannheim şehrinde çevrenin daha temiz olması için para cezaları arttırıldı. Sokakların ve çevrenin temiz kalabilmesi için uygulanacak yeni cezaların yanı sıra üniformasız sivil görevlilerin de görev yapacağı açıklandı.

Almanya'da yere sakız atana 100 euro ceza

YERE SAKIZ ATANIN CEZASI 100 EUR0

Nisan ayı itibariyle yere sigara izmariti ve kağıt mendil atanlara kesilen ceza 20 euro'dan 75 euro'ya yükseltildi. Yere sakız atmanın cezası ise 100 ila 200 euro'ya yükseltildi.

Almanya'da yere sakız atana 100 euro ceza

İzmarit atmanın bedeli ise 75 euro'ya yükseltildi.

Almanya'da yere sakız atana 100 euro ceza

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