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Almanya'da yine bir camiye saldırı düzenlendi

Son günlerde ülkede artan cami saldırılarına Dresden'de DİTİB'e bağlı Fatih Camisi de eklendi.

AA | 04.06.2019 - 20:33..
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Almanya'nın Saksonya eyaletinin Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine  bağlı Fatih Camisi'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.

3 PENCERENİN CAMI KIRILDI

Dresden Fatih Cami Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saat ile 14.00'de kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin camiye taş attıklarını belirterek, 3 pencerenin camının kırıldığını söyledi.

Taşkın, saldırı sırasında caminin içinde kimsenin bulunmadığını, imam ve çocuklarının caminin yanındaki lojmanda olduklarını aktardı.

Taşkın, saldırıyı caminin karşısındaki pansiyonun sahibinin haber verdiğini ifade etti.

3 YIL ÖNCE BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

Olay yerine gelen polisin hala incelemeyi sürdürdüğünü belirten Taşkın, polis köpeğinin de görev yaptığını kaydetti.

Dresden Polis Sözcüsü Marko Laske de Alman basınına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin çevrede şüphelileri aradığını söyledi.

Polisin cami içinde yumruk büyüklüğünde 3 taş bulduğunu ifade eden Laske, kriminal polisin soruşturma başlattığını aktardı.

Dresden Fatih Camisi'ne 3 yıl önce de bombalı saldırıda bulunulmuştu.

Almanya'da yine bir camiye saldırı düzenlendi

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