Almanya'da YPG endişesi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyon terör sevicilerde kaygıya neden oldu. Terör örgütüne yardım eden ülkeler ABD'nin bölgeden çekilmesine olan tepkisini dile getiriyor.

"YPG İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Almanya'da Nordrhein Westfalen Bölgesi Başbakanı Armin Laschet, YPG'lilerin hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Başbakan Laschet, Almanya hükümeti ile terör örgütü YPG'nin ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, teröristlere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.

Laschet, “Suriye’de barış süreci başladığında uluslararası toplumun aldığı toprakları boşaltması için Türkiye’ye baskı yapmalı” dedi.

"YPG'YE SİLAH GÖNDERDİK"

Terör örgütü YPG'ye övgüde hızını alamayan Laschet, "Biz sadece silah gönderdik, ama oradaki cesur ve yetenekli insanlar canlarını tehlikeye atarak DEAŞ'a karşı savaş cephesine gittiler. DEAŞ'ın bu şekilde dururulması nedeniyle Almanya ve Avrupa’nın onlara şükran duyması gerekiyor.”