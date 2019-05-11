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Almanya'daki elektrikli otoyol ve kamyonlar hizmete başladı

Almanya'da bulunan elektrikli otoyol, elektrikli kamyonlarla birleşerek çevre kirliliğini en aza indirecek

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 12:36..
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Dizel motorlu kamyonların neden olduğu hava kirliliğini azaltma çabalarının bir parçası olarak, mühendislik devi Siemens ve ağır vasıta üreticisi Scania birkaç yıl önce daha çevre dostu araçlar üretmek üzere bir projeye başlamıştı.

İki şirket, normal bir karayolunun üzerine yerleştirilmiş elektrik hatlarından güç alan ve birçok tren veya tramvayın şimdiye kadar kullandığı sisteme benzer bir şekilde elektrikli bir kamyon geliştirdi. Siemens ise sensörlerin otomatik olarak algıladığında aracın üzerinden uzayabilen bir güç anteni inşa etti.

Siemens'in Almanya'da geliştirdiği elektrikli otoyol VİDEO

Kamyonları şarj edebilmek için herhangi bir şarj istasyonu gerektirmeyen bu sistem, işletmelerin hem paradan hem de zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak.

HAVADAKİ ELEKTRİK HATTINDAN GÜÇ ALIYOR

Elektrikli otoyol ve kamyon, geçtiğimiz hafta Frankfurt'un güneyindeki 10,2 kilometre uzunluğundaki bir yolda hizmet vermeye başladı. Siemens teknolojisi ile donatılmış kamyon, havadaki elektrik hatlarından güç alarak hem şarj sorununu ortadan kaldırıyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Elektrik hattı olmayan yollarda ise daha önce depoladığı elektriği kullanan kamyon, bu elektriğin de bitmesi halinde dizel motoru çalıştırıp yoluna devam ediyor.

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Alman şirket, elektrikli otoyolun, içten yanmalı motorlara kıyasla iki kat daha verimli olduğunu ve bu nedenle enerji tüketimini azaltmaya ve yerel hava kirliliğini engellemeye yardımcı olacağını belirtti.

Almanya, karbondioksit emisyonlarını 2030 yılına kadar en az yüzde 80 azaltmayı ve 2030 yılından sonra benzinli ve dizel araç satışını da tamamen yasaklamayı planlıyor.

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