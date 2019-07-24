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Almanya'daki gurbetçileri dolandıran Türk kayıplara karıştı

Almanya'da çeşitli uçak firmalarının biletini satan seyahat acentesi Business Reisen'in sahibi Mehmet Y., 400'den fazla kişinin bilet ücretlerini alıp, biletlerini vermeden ortadan kayboldu.

DHA | 24.07.2019 - 14:28..
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Almanya'daki gurbetçileri dolandıran Türk kayıplara karıştı

10 yıldır Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Erlangen kentinde faaliyette bulunan Business Reisen şirketine yapılan şikâyet üzerine polis inceleme başlatırken, önceden satın aldıkları biletlerle Türkiye tatili için hazırlık yapan kişiler, acentenin bürosunun önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Almanya'daki gurbetçileri dolandıran Türk kayıplara karıştı

SAÇIMIZI SÜPÜRGE YAPIP ÇALIŞTIK

Mağdurlardan Gülşah Aksoy, Ayşe Yıldırım, Yüksel Deşat ve Ahmet Kaya, bütün bir yıl birikim yaparak, hem yakınlarını görmek hem de vatan hasretini gidermek için bilet aldıklarını belirterek; alın terleriyle kazandıkları paraların uçup gittiğini ifade ettiler.

Almanya'daki gurbetçileri dolandıran Türk kayıplara karıştı

HAKKINIZI HELAL EDİN DİYE YAZI ASTI

Kayıplara karışan Mehmet Y. de bürosunun camına Türkçe ve Almanca olarak; mali zorluk içinde olduğunu, büroyu kapattığını ve herkesin hakkını helal etmesini istediğini belirten yazı astı.

Almanya'daki gurbetçileri dolandıran Türk kayıplara karıştı

Almanya'daki gurbetçileri dolandıran Türk kayıplara karıştı




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