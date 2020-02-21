Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı

TSK' tarafından Suriye sınırına gerçekleştirilen sevkiyatta, konvoyda komandoların yanı sıra zırhlı araç ve mühimmat da yer aldı.

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilenlerin, ülkeye getirilişini halk protesto ederek, otobüslere ve hastaneye saldırdı.

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Bloomberg, seçim kampanyası için servet harcadı

ABD'de başkanlık aday adayı Michael Bloomberg, seçim kampanyası için şu ana kadar kendi servetinden 463 milyon dolar harcadı.