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Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı

Almanya'da 5'i Türk 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, ırkçı saldırganın katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce keşif amacıyla geldiği ortaya çıktı.

AA | 21.02.2020 - 06:15..
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Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

SALDIRIDAN 6 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞT

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Tobias R’nin katliam gerçekleştirdiği kafeye 6 gün önce gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı. Kameradan alınan fotoğrafta, ırkçı terörist Tobias R’nin yeşil ceket ile mavi bir bere giydiği görülüyor.

15 Şubat Cumartesi günü yaptığı keşfin ardından, saldırganın katliamı planladığı tahmin ediliyor.

Almanya'daki ırkçı terörist saldırı öncesi keşif yaptı

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