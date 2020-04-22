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Almanya'dan 232 kişi, Niğde'de karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen Türk vatandaşları, 14 gün kalacakları yurda yerleştirildi.

DHA |
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Almanya'dan 232 kişi, Niğde'de karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliyeler sürüyor.

Bu kapsamda Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı, Niğde'de koronavirüs önlemleri altında yurda yerleştirildi.

Kayseri Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, buradaki işlemlerin ardından otobüslerle Niğde'ye götürüldü.

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina süresinin ardından sağlık durumlarına göre evlerine gönderilecek.

Almanya'dan 232 kişi, Niğde'de karantinaya alındı

Almanya'dan 232 kişi, Niğde'de karantinaya alındı

Almanya'dan 232 kişi, Niğde'de karantinaya alındı

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