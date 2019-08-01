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Almanya'dan ABD'ye İran ve Hürmüz resti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik maksimum baskı stratejisini kabul etmediklerini belirtti.

AA | 01.08.2019 - 07:29..
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Almanya'dan ABD'ye İran ve Hürmüz resti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri bir misyon olan deniz gücü görevine katılım konusunu değerlendirdi.

Almanya'dan ABD'ye İran ve Hürmüz resti

"ABD'NİN MİSYONUNA KATILMAYACAĞIZ"

Maksimum baskı stratejisini yanlış bulduklarını vurgulayan Maas, "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak." dedi.

Maas, Almanya'nın askeri gerilimin artmasını istemediğini, diplomasiden yana olduğunu sözlerine ekledi.

Almanya'dan ABD'ye İran ve Hürmüz resti

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