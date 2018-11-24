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Almanya'dan FETÖ'nün dahil olduğu projeye 10 milyon euro

FETÖ'cülerin, Yahudi ve Hıristiyan cemaatlerle projesine, Alman devleti destek veriyor.

AA | 24.11.2018 - 11:05..
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Alman basınında yer alan haberde, başkent Berlin'de Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanların buluşup ibadet edebileceği bir mekan olarak yapılması planlandığı iddia edildi. FETÖ'nün de dahil olduğu ''Bir Ev'' (House of One) projesine, devletin gelecek yıl bütçesinden 10 milyon euro aktaracağı ifade edildi.

Söz konusu paranın 2022 yılına kadar verileceği bildirilen haberde, binanın yapımına 2019'da başlanacağı belirtildi.

TOPLAM MALİYET 45 MİLYON EUROYU BULABİLİR

Haberde, proje için tüm dünyadan 9 milyon euro toplandığı ifade edilerek, "Bir Ev" projesinin toplam maliyetinin 45 milyon euroyu bulabileceği vurgulandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede karara tepki gösterdi.

Yeneroğlu, ''Darbe teşebbüsünün elebaşı olan Fetullah Gülen'in doğrudan dahil olduğu 'üç dinin ibadethanesi' projesine 2019 bütçesinden 10 milyon euronun Almanya Federal Meclisi tarafından tahsis edilmiş olması kabul edilemez büyük bir skandal. Berlin eyaleti de ayrıca 10 milyon söz vermiş'' ifadesini kullandı.

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