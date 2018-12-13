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Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda arama çalışmaları başladı

Jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, Bolu Dağı mevkisinde arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

AA | 13.12.2018 - 13:15..
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Bolu'da, Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, jandarma ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Bolu Dağı mevkinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda arama çalışmaları başladı

İMDAT SİNYALİ GELDİ

Almanya'dan jandarma ihbar hattını arayan otomobil firması yetkilisinin, bir araçlarının bölgeden imdat sinyali gönderdiğini bildirmesi üzerine, Bolu Dağı mevkisinde arama kurtarma çalışması başladı.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan, İl Jandarma Komutanlığı'nı arayan otomobil firması yetkilisi, bir araçlarının Bolu'dan imdat sinyali verdiğini bildirdi.

Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda arama çalışmaları başladı

KOORDİNATLAR VERİLDİ

Aracın bulunduğu alanın koordinatlarını jandarma ve AFAD ekiplerine veren otomobil firması yetkilisi, araçlarının bulunmasını talep etti.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, koordinatlar doğrultusunda Bolu Dağı Bölgesi At Yaylası mevkisinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Almanya'dan gelen ihbar üzerine Bolu Dağı'nda arama çalışmaları başladı

BÖLGE DRONE İLE TARANIYOR

Ekiplerin çalışma yürüttüğü ve kar kalınlığının 15-20 santimetre olduğu bölge, aynı zamanda drone ile taranıyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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