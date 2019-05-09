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Almanya'dan İran açıklaması: Anlaşmayı korumak istiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için yapılan nükleer anlaşmayı sürdürmek istediklerini söyledi.

AA | 09.05.2019 - 05:06..
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durduracağına yönelik ifadelerini değerlendirdi.

"ANLAŞMAYI MUHAFAZA ETMEK İSTİYORUZ"

Maas "Biz bu anlaşmayı özellikle İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için muhafaza etmek istiyoruz" dedi. Almanya ve müttefiklerinin, nükleer anlaşmadan yana olduğunun altını çizen Maas, bu nedenle İran'dan da anlaşmayı tümüyle yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

"ANLAŞMADA İLERLEME İÇİN HAZIRIZ"

Bölgede gerilimin artmasını istemediklerine vurgu yapan Maas, bölgedeki istikrarı tehlikeye sokacak adımlardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi. Bakan Maas, bu bağlamda İran'ın Suriye ve Yemen'deki füze programını da oldukça sorunlu gördüklerini belirtti.

Maas, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasına rağmen diğer katılımcılarla anlaşmada ilerlemeye hazır olduklarını yineledi.

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