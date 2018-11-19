Almanya'dan Kaşıkçı hamlesi

Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı uygulandığını açıkladı.

18 SUUDİ ŞÜPHELİYE SEYAHAT YASAĞI

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinde cevaplanandan daha çok soru olduğunu, durumu Fransa ve Birleşik Krallık'la beraber yakından takip ettiklerini ve Kaşıkçı cinayeti ile ilişkili 18 Suudi şüpheliye seyahat yasağı getirdiklerini belirtti.

SCHENGEN BÖLGESİNE GİREMEYECEKLER

Alınan kararla beraber 18 Suudi vatandaşının 26 ülkenin taraf olduğu Schengen bölgesine girişi yasaklanmış oldu.