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Almanya'dan kesin dönüş yapıp annesini öldürdü

Bartın’da, gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan kesin dönüş yapan Erhan Dabaz, annesini bıçakladı.

DHA | 24.05.2019 - 13:30..
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Olay, Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Erhan Dabaz, gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan 1 ay önce kesin dönüş yaparak, annesi Hatice Dabaz ile birlikte yaşamaya başladı.

Almanya'dan kesin dönüş yapıp annesini öldürdü

6 BIÇAK DARBESİYLE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Anne ve oğlu, sahur vakti kalktı. Ancak henüz bilinmeyen nedenle Erhan Dabaz,  mutfakta yemek hazırlayan annesi Hatice Dabaz’a bıçakla saldırdı. Hatice Dabaz, göğsüne aldığı 6 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Erhan Dabaz ise sabah saatlerine kadar annesinin cesedinin başında bekledi.

Erhan Dabaz'a ulaşamayan yakınları, polisten yardım istedi. Eve gelen polis, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca, merdivenle balkona çıkıp içeri girdi. Polis, mutfakta annesinin cesedi başında oturan Erhan Dabaz ile karşılaştı.

Almanya'dan kesin dönüş yapıp annesini öldürdü

OTOPSİ YAPILACAK

Olayda kullandığı bıçağı yıkadıktan sonra tezgaha koyduğu belirlenen Dabaz, gözaltına alındı. Hatice Dabaz'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Almanya'dan kesin dönüş yapıp annesini öldürdü

PSİKOLOJİK İLAÇ KULLANIYORDU

Erhan Dabaz'ın Almanya’dan döndükten sonra işsiz kaldığı, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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