taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7474
Euro
6.3562
Altın
1467.28
Borsa
105379.71
Gram Altın
271.112
Bitcoin
48671.75

Almanya'dan PKK'ya katılanlarla ilgili bilgi paylaşıldı

Almanya'dan 2013'ten bu yana PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 kişinin ayrıldığı açıklandı.

AA & Ensonhaber | 15.11.2019 - 23:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Almanya'dan PKK'ya katılanlarla ilgili bilgi paylaşıldı

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatınca bir analiz hazırlandı.

270 KİŞİ KATILDI

Analizde, PKK/YPG saflarında yer almak için 2013'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının en az 270 olduğu, bunlardan en az 22'sinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

PKK 2002'DEN BU YANA YASAKLI ÖRGÜTLER ARASINDA

Çeşitli operasyonlarda ölenler arasında Şiyar Gabar kod adlı Jakob Riemer, Sara Dorşin kod adlı Sarah Handelmann, Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser de bulunuyor. Analizde, PKK'nın 2002'den bu yana yasaklı terör örgütleri arasında yer aldığı da hatırlatıldı.

Almanya'dan PKK'ya katılanlarla ilgili bilgi paylaşıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

683
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

424
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

502
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

194
Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

189
İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı

İstanbul Karaköy'de başörtülü kızlara yumruklu saldırı

834
Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

Bakırköy'deki 'siyanür' ölümünün detayları ortaya çıktı

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir