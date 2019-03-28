Almanya'dan Suudi Arabistan'a silah satışına onay

Almanya özellikle Yemen ve Cemal Kaşıkçı katliamlarının ardından Suudi Arabistan'a silah satışı noktasında geri adım atma kararı almıştı. Özellikle mecliste Suudilere ambargo uygulanması dahi görüşülürken büyük bir çıkmaza dönüşen bu konu yine para ile çözüldü.

Alman hükümeti ilk görev yılında Yemen savaşına katılan Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona yaklaşık 400 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi.





KÖRFEZ ÜLKELERİNE MİLYON EURO'LUK SİLAH

Yemen'deki uluslararası koalisyona en büyük desteği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veriyor. Haberde, Alman hükümetinin göreve başlamasından Kasım 2018'e kadar Suudi Arabistan'a yaklaşık 255 milyon euro değerinde silah satışı için 10 onay verdiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın yanı sıra koalisyonda yer alan ülkelerden Birleşik Arap Emirliklerine de 57 milyon euro değerinde satış için 68 onay verildiği kaydedildi.

Ayrıca yine Yemen'deki savaşa müdahil Kuveyt'e 47 milyon 700 bin euro, Bahreyn'e 16 milyon 200 bin euro, Mısır'a 11 milyon 800 bin euro, Ürdün'e 11 milyon 300 bin euro ve Senegal'e 55 bin euro değerinde silah ve askeri teçhizat ihracatı için onay verildiği belirtildi. Yemen'e silah satışına izin verilmediğine dikkat çekildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATIŞI

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon protokolünde silah satışının kısmen durdurulması konusunda uzlaşma sağlanmasına rağmen silah satışının sürdüğüne dikkat çekildi.

Buna göre, kabine üyelerinin 14 Mart 2018'de yemin ederek göreve başlamasından sonraki bir yıl içinde sekiz ülkeye silah ihracatı için toplam 208 kez onay verildiği belirtildi.





Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, Almanya daha önce onayı verilen satışlarla birlikte Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararı almıştı. Yemen’deki savaşı da gözönünde bulunduran hükümet, yasağın süresini uzatmıştı.