Almanya’dan Suudilere silah satışına yeniden izin çıktı

Almanya'nın Suudi Arabistan’a silah satışı ambargosu çok uzun sürmedi.

Yaptığı gizli toplantılar sonucu, Federal Hükümet, ülkeye silah satışını tekrar onayladı.

MUHALEFET BU KARARI SEVMEDİ

Federal Hükümetin Suudi Arabistan’a silah satışına yeniden izin vermesi muhalefetin tepkisine neden oldu. Yeşiller Partisi güvenlik uzmanı Agnieszka Brugger, "Koalisyon hükümetinin Suudi Arabistan’a silah ihracatının durdurması basit bir alaycı aldatma manevrasıdır" açıklamasında bulunarak tepki gösterdi.

DOLAYLI SİLAH SATIŞI ORTAMI GERİYOR

Esneklik kararı alınması için özellikle Fransa ve İngiltere Federal hükümete baskı yaptı. Almanya’nın Suudi Arabistan’a doğrudan silah satmadığı, AB ülkeleri Fransa ve İngiltere ile ortak olarak üretilen silahlara Almanya’nın parça ürettiği, ortak üretilen silahların Suudi Arabistan’a ihraç edilmesine karşı çıkmasının Almanya ile Fransa arasında gerginliklere neden olduğu biliniyor.

TESLİMATLARA ONAY

Silah ihracatından sorumlu konseyin verdiği bilgiye göre yapılan son oturumunda altı ülkeye dokuz teslimata izin verildi. Bu ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Katar ve Singapur.