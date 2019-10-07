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Almanya'dan Türkiye için muhtemel operasyon açıklaması

Teröre her türlü desteğini esirgemeyen Almanya, Türkiye'ye, Suriye'nin kuzeyine tek taraflı bir askeri harekattan kaçınma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 17:52..
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Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.

Türkiye'nin terörle mücadelesine tabiri caizse her fırsatta engel olmaya çalışan Alman hükümeti, 'endişeliyiz' mesajları yayınlamaya başladı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine tek taraflı askeri operasyon hazırlıkları, Alman hükümetinin olağan basın toplantısının gündemine damgasını vurdu.

"TÜRKİYE ÇOK CİDDİYE ALIYOR"

Merkel hükümetinin sözcü vekili Ulrike Demmer, sorular üzerine, "Federal hükümet, Türk siyasetçilerin Kuzey Suriye'de tek taraflı bir askeri operasyon başlatılacağı yönünde yineledikleri açıklamaları çok ciddiye alıyor." açıklamasını yaptı.

"SURİYE'DE İSTİKRARSIZLIK ARTAR"

Henüz bu yönde Türk tarafınca atılmış somut adımlar olmadığını söyleyen Demmer, "Türkiye'nin tek taraflı bir askeri müdahalesi, Suriye'de gerilimin daha da tırmanmasına ve bu ülkedeki istikrarsızlığın daha derinleşmesine yol açacaktır. Ayrıca bunun, güvenlik politikaları ve insani bakımdan sonuçları vahim olur." diye konuştu.

Ulrike Demmmer, Türkiye'nin Suriye ile sınır bölgesindeki güvenlik ihtiyaçlarını anladıklarını, Türkiye'nin komşu ülke olarak Suriye topraklarındaki çatışmalar ve bunun sonucundaki mülteci akınından etkilendiğinin de bilincinde olduklarını vurgulamakla birlikte şunları kaydetti:

İSTİKRARI BİR TEK BİZ SAĞLARIZ DEDİLER

"Ancak DEAŞ'e karşı kazanılmış başarı tehlikeye sokulmamalı. Bu başarı büyük ölçüde Suriyeli Kürtler tarafından uluslararası koalisyonun desteği ile sağlanabildi. Şimdi gerekli olan, şiddetin son bulması ve istikrarı sağlayacak yaklaşımlardır."

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